Carlsen avsluttet Norway Chess med remis

Nordmannen, som torsdag vant sin første kamp i Stavanger, avsluttet turneringen med remis mot mannen han beseiret i to strake VM-kamper i 2013 og 2014.

Carlsen endte dermed turneringen på fire poeng. Det holdt til en delt sjuende plass. Turneringsseieren gikk til Levon Aronian fra Armenia.

Mot Anand så det en smule stygt ut for nordmannen da spillet passerte 20. trekk. Supercomputeren viste da bare seks prosent sjanse for seier til nordmannen, mens tallet var 28 for Anand. Men Carlsen hentet seg inn og reddet til slutt et halvt poeng.

– Jeg var ikke superentusiastisk. Det føltes aldri som det var noen krise, men jeg sto litt svakt en periode, sa Carlsen til TV 2.

Under pari

For Carlsen ble det kun én seier i årets utgave av Norway Chess, men 26-åringen virket ikke bekymret over egen innsats.

– Det føles bedre å ha vunnet et parti enn ikke å ha vunnet i det hele tatt, sa nordmannen, som mener han spilte langt under pari i turneringen.

Carlsen ønsker seg ikke sjakkfri de neste dagene før de neste turneringene.

– Sjakk er jo det morsomste jeg vet, sa Carlsen som skal spille lyn- og hurtigsjakk i Paris om ikke lenge.

Neste turnering i langsjakk for Carlsen blir prestisjetunge Sinquefield Cup i USA i august.

– Da blir det en fin mulighet til å ta revansje, sa Carlsen.

Aronian vant

Vinner av Norway Chess 2017 ble armenske Levon Aronian. I siste parti spilte han remis mot amerikanske Wesley So, og endte dermed på seks poeng.

– Jeg følte jeg spilte bra i turneringen. Klarer jeg å holde på formen, kan jeg gjøre det bra i de kommende turneringene, sa Aronian til TV 2.

Vladimir Kramnik delte 2.-plassen i turneringen med amerikanske Hikaru Nakamura. Begge fikk fem poeng.

– Jeg kunne ha kjempet om seieren. Jeg går alltid for seier, men det ble ødelagt av noen feil underveis, sa Kramnik som krabbet opp fra tredje til andreplass på verdensrankingen.

– Jeg prøver alltid å spille så god sjakk som mulig. Jeg bryr meg ikke så mye om ankingen, sier Kramnik.

Magnus Carlsen topper verdensrankingen, 11 poeng foran Kramnik. I august 2014 skilte det 117 poeng, noe sjakkekspert Torstein Bae på Twitter kaller "smått utrolig".

