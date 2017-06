Fowler med pangåpning i US Open

28-åringen fra California hadde sju birdier på veien mot en kruttsterk 65-runde på Erin-banen. Han gikk de elleve resterende hullene på par.

Fowler deler nå tidenes beste US Open-åpning sammen med Jack Nicklaus og Tom Weiskopf. Duoen innledet 1980-turneringen ved å gå sju slag under par.

– Det er kult, men det er bare første runde. Det er alltid morsomt å bli en del av golfhistorien, men jeg vil helst bli husket for noe annet når vi er ferdige på søndag, sa Fowler.

Han leder ett slag foran engelske Paul Casey og sin lavt rangerte landsmann Xander Schauffele.

Jevnet seg ut

US Open regnes vanligvis for å være den tøffeste turneringen innen golfsporten. Mye regn bidro derimot til å gjøre banen enklere å spille på under åpningsrunden, og dermed jevnet startfeltet seg ut betraktelig.

Samtidig slet stjernetrioen Dustin Johnson (tittelforsvarer), Rory McIlroy (verdenstoer) og Jason Day (verdenstreer) i US Open-premieren. Alle fikk en dag de helst vil glemme så fort som mulig.

Johnson leverte en svak 75-runde som blant annet inkluderte én dobbeltbogey og to bogeyer. Den regjerende mesteren er dermed tre slag over par.

– Jeg puttet ikke bra nok og rotet bort mange gode muligheter, forklarte Johnson.

Katastrofe for Day

McIlroy, som var tilbake på golfbanen etter en ribbeinsskade, innledet årets annen majorturnering med en 78-runde. Nordiren spilte seg tidlig til en eagle, men klarte ikke å fortsette storspillet.

– Timingen satt ikke, sa McIlroy.

Day gjorde det verst av stjernetrioen. Den australske verdenstreeren måtte ty til hele 79 slag.

– Det var bare en dårlig golfdag. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte. Det er rart, for jeg ga 100 prosent. Likevel endte jeg opp med en 79-runde, sa Day etter katastrofestarten.

US Open går over fire runder og avsluttes søndag.

