Tennis: OL-sølvvinner trakk seg med skade

Argentineren, som tidligere har vunnet US Open, kjemper mot klokka for å rekke et av sesongens desiderte høydepunkter.

28-åringen har vært svært skadeplaget gjennom hele karrieren og under Roland Garros-turneringen nylig fikk han problemer med en lyskeskade. Del Potro røk ut i 3. runde i Paris mot Andy Murray.

Skaden tvang argentineren til å droppe denne ukens ATP-turnering i nederlandske Hertogenbosch.

- Etter råd var fra legen har jeg innsett at jeg ikke kan spille Queens-turneringen denne sesongen. Jeg er fortsatt i rehabilitering etter den siste skaden, skrev del Potro på Twitter fredag.

Spanjolen tok sølv i den olympiske tennisturneringen i Rio i fjor. Gullet gikk til Andy Murray.

(©NTB)