Warriors feiret NBA-triumfen med gateparade

Warriors-stjernene vinket til folkehavet i en åpen toetasjes buss. Etter bussturen utvekslet de "high fives" med fansen mens konfetti flagret i luften.

Paraden stoppet ved innsjøen Lake Merritt sentralt i Oakland. Der feiret spillerne og suksesstrener Steve Kerr sammen med supporterne i nesten en halvannen time.

– Vi må nyte dette fullt ut. Denne dagen og denne atmosfæren er noe helt utrolig, sa Warriors-stjernen Stephen Curry.

Ustoppelig

Golden State Warriors slo fjorårsmester Cleveland Cavaliers 4-1 sammenlagt i finalen. Storlaget vant hele 15 av 16 kamper i NBA-sluttspillet. Torsdag tok klubben del i sin annen seiersparade på tre år.

Warriors slo Cavaliers i 2015-finalen, men kom i fjor til kort da lagene møttes til ny finaledyst. I år var derimot Oakland-laget ustoppelig på veien mot nok en triumf.

– Det er ingen som har det mer morsomt enn meg. Dette er den beste jobben i verden, sa Warriors-eier Joe Lacob.

Durant-glede

Finaleseieren var Kevin Durants første i karrieren. Han måtte tåle kritikk da i fjor forlot Oklahoma City Thunder til fordel for Golden State Warriors.

– Det betyr alt for meg å vinne NBA-mesterskapet. Forhåpentligvis kan vi holde det gående. Takk for støtten. Det har vært et vilt år for min del, sa Durant.

28-åringen ble kåret til finaleseriens mest verdifulle spiller. Han ble også den første spilleren til å lage mer enn 30 poeng i fem kamper på rad i finaleserien siden Shaquille O'Neal i 2000.

