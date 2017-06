IFAB vurderer regelrevolusjon i fotballen

Blant de andre forslagene i dokumentet "Play Fair", som er utarbeidet av IFABs tekniske direktør David Elleray, er å dømme mål automatisk ved hands på streken og å dømme straffe om keeper tar et tilbakespill ved hendene.

– Det er et radikalt dokument. Man kan kalle det en stille revolusjon med tanke på å gjøre fotballen bedre, sier den tidligere toppdommeren til avisen The Times, som har sett dokumentet.

– Utgangspunktet mitt var å se på reglene og spørre "hva er deres begrunnelse?" Om det ikke er en god grunn for dem, er spørsmålet om fotballen kan bli bedre ved å endre dem, sa Elleray.

Effektiv tid, automatisk mål

Ett av forslagene er å innføre 60 minutters effektiv spilletid i stedet for 90 minutter pluss tilleggstid etter dommerens skjønn.

Et annet er at det skal være automatisk mål dersom en forsvarer handser på eller i nærheten av målstreken. Hadde den regelen vært innført før VM i 2010, ville Ghana ganske sikkert blitt første afrikanske VM-semifinalist. Luis Suárez ble utvist for å stoppe Dominic Adiyiahs nikk med hånden rett før slutt i annen ekstraomgang. Asamoah Gyan misset straffesparket, og Uruguay vant straffesparkkonkurransen.

Elleray anbefaler ellers at spillere skal kunne ta frispark eller hjørnespark til seg selv, det vil si føre ballen selv.

Om en keeper rører ballen med hendene på pasning fra en lagkamerat, vil Elleray at det skal bli straffespark, ikke indirekte frispark som i dag.

Hard lut

Ved straffespark foreslår Elleray at det ikke blir noen ny sjanse om det blir retur. Han foreslår at det skal bli utspill fra 5-meter om skuddet ikke går rett i mål.

– Da blir det ikke lenger noen grunn til at spillerne tripper ved 16-meterstreken og konkurrerer om å være først inn i feltet, står det i dokumentet.

Elleray mener at om en spiller fra angripende lag likevel løper for tidlig inn i feltet, skal straffesparket regnes som misbrukt.

Hard lut vil han også bruke mot spillere som omringer dommeren for å protestere på avgjørelser. Det skal føre til poengtrekk.

Et annet forslag fra Elleray er at dommere får blåse for halvtid eller full tid bare når ballen er ute av spill. Det gjelder sannsynligvis bare dersom forslaget om effektiv spilletid ikke blir vedtatt.

IFAB (International Football Association Board) forvalter fotballens regelverk. Det består av representanter fra FIFA og de fire britiske fotballforbundene.

Forslagene i Ellerays dokument skal diskuteres fram mot neste årsmøte i IFAB i mars neste år.

(©NTB)