Kristoff: – Føler jeg er der jeg skal være

I forrige uke valgte en småsyk Kristoff å stå over de tre siste Dauphiné-etappene.

– Jeg var tett i brystet og klarte ikke å puste ordentlig. Det førte til at jeg fikk mye syre i beina. Det var grunnen til at jeg sto av rittet, sier Kristoff til NTB.

29-åringen forbereder seg i disse dager til et av årets aller største høydepunkt. Tour de France starter søndag 2. juli med en tempoetappe i tyske Düsseldorf.

Viktig med god start

– Hvordan er formen?

– Jeg føler jeg er der jeg skal være, svarer Kristoff bestemt.

Søndag 25. juni står mennenes landeveisritt under sykkel-NM i Stjørdal på programmet. Det blir Kristoffs siste løp før det braker løs i Touren.

Nordmannen står med to seirer i verdens gjeveste etapperitt. Begge kom i 2014. Nå håper han det skal løsne igjen i Tour de France.

– Målet er å få unnagjort en etappeseier tidlig. Vanligvis er jeg best i uke to, men den første uken blir helt avgjørende for om jeg har en sjanse i poengkonkurransen. Jeg får se underveis hvordan jeg ligger an, sier Kristoff og fortsetter:

– Jeg har ikke analysert etappene nøye, men jeg ser at det er en del sjanser tidlig. Det gjelder å få en god start.

Godt lag

– Hvordan står det til med laget rundt deg?

– Som lag har vi ikke kjørt fantastisk, men det har vært bra på trening. Jeg fikk også et godt opptrekk da jeg tok annenplassen (på 2. etappe) i Critérium du Dauphiné. Da burde jeg ha dratt seieren i havn. Vi stiller med et godt lag, kanskje det beste jeg har vært en del av noen gang.

Kristoff har så langt i år seks seirer å vise til. Fire av den kom tidlig i sesongen, mens de to siste kom på en etappe i tredagersrittet i De Panne og da han suverent vant verdenstourrittet Eschborn-Frankfurt.

(©NTB)