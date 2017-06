Borch: – Kunne ikke forventet mer

Det er bare seks uker siden Borch var gjennom en operasjon for å fjerne brusk og en betent leddpose i det høyre albuleddet. Han måtte stå over EM, men i helgen kunne han endelig konkurrere igjen sammen med Tufte.

I søndagens finale gikk de offensivt ut og var i tet etter 500 meter. Deretter tok den newzealandske båten over føringen og så seg aldri tilbake.

Tufte og Borch var i mål på tiden 6.10,27. Fjorårets bronsevinnere i OL måtte se seg slått med 3,38 sekunder. Tredjeplassen gikk til vertsnasjon Polen.

– Det var et ganske bra finaleløp. De første 500 meterne var fine, men så begynte jeg å slite litt etter 700 meter. Jeg satt ikke godt nok i båten. Akkurat det var synd, for det var et bra løp av Olaf. Han er i kjempeslag. Det er fint å ha ham i båten, sa Borch til NTB etter annenplassen i Poznan.

Det var første gang i år at Tufte og Borch rodde sammen i verdenscupen. Siden Borch ikke kunne dra kort tid etter kikkhullsoperasjonen, var Tufte en del av Norges dobbeltfirer under EM i Tsjekkia.

– Vi har bare trent sammen i to og en halv uke, og det er bare seks uker siden jeg hadde operasjonen. Det går alltid an å håpe på bedre, men vi kunne ikke ha forventer mer enn dette, mener Borch.

Hoff og co. på pallen

Også i kvinnenes finale ble det newzealandsk seiersjubel. Brooke Donoghue og Olivia Loe vant med tiden 6.39,13. Kina ble slått med nærmere to sekunder, mens Australia ble nummer tre.

Thea Helseth og Marianne Madsen fikk det tungt og lå sist av de seks finalebåtene hele veien. De rodde den norske dobbeltsculleren i mål på 6.55,02.

Tidligere søndag ble det tredjeplass for den norske dobbeltfireren. Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Stabe Helvig og Nils Jakob Hoff satte ny norsk bestetid på 2000 meter med tiden 5.39,42.

Storbritannia tok en suveren seier på 5.36,42. Det skilte 2,55 sekunder ned til den nederlandske båten på annenplass.

Overgikk målsettingen

Landslagstrener Johan Flodin hadde som mål at Norge skulle ta to pallplasser under helgens verdenscup. Utøverne hans overgikk det. Lørdag vant Birgit Skarstein suverent finalen i pararoing, mens det søndag altså ble en norsk 2.- og 3.-plass.

– Man har vel alltid lyst til å motbevise sjefen? Dette er veldig bra, og det var spesielt kult med dobbeltfireren. Laget kjører bra og har lært ekstremt mye denne helgen. Det skal sies at vi møter flere og enda bedre lag i neste verdenscup, sier Borch til NTB.

Tredje og siste stevne i roernes verdenscup er i sveitsiske Luzern mellom 7. og 9. juli.

VM blir arrangert i Florida i slutten av september.

