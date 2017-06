New Zealand-overtak i America's Cup

Den amerikanske tittelforsvareren er blitt slått i alle helgens fire seilaser. New Zealand startet med et minuspoeng fordi Oracle var best i kvalifiseringen, derfor er ledelsen bare 3-0.

New Zealand-skipper Peter Burling har så langt vært overlegen i duellen med tittelforsvarernes Jimmy Spithill. 26-åringen, som er America's Cup-debutant, har truffet de beste taktiske valgene og har også profittert på flere feil av Spithill og hans mannskap.

Så langt har New Zealand også vunnet utstyrskampen. Det er satt opp et system hvor det brukes beinkraft i stedet for armkraft for å drive hydraulikken som kontrollerer seilene, og flere sterke syklister er hentet inn i mannskapet. Det har så langt gitt full uttelling.

Første båt til sju poeng blir mester, men det er neppe panikk i Oracle-leiren ennå. For fire år siden ledet Team New Zealand overlegent og trengte bare en seier på de åtte siste seilasene for å vinne pokalen, men Oracle vant alle åtte.

Det skal seiles maksimalt 14 seilaser i finalen. De to første ble avviklet lørdag, de to neste søndag, men nå er det ikke flere før kommende helg.

