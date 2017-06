Rossbach reddet Odd

Kampens eneste skudd på mål og aller største sjanse kom først i det 77. minutt. Gilbert Koomson kombinerte fint med Martin Ramsland, og sistnevnte kom alene med Odd-keeper Sondre Rossbach, men en beinparade fra keeperen sørget for at det fortsatt var målløst i Sogndal med 13 minutter igjen å spille.

Odd tok over i sluttminuttene, men klarte ikke avgjøre.

Dag-Eilev Fagermos menn spilte uavgjort i tredje seriekamp på rad, mens Sogndal er ubeseiret på de tre siste kampene. Eirik Bakkes elever har spilt to uavgjort og vunnet en kamp.

Unggutter

Sogndal stilte med flere unggutter på hjemmebane mot Odd. Både 2000-modellen Johan Hove og 18-åringen Ulrik Fredriksen fikk sjansen fra start.

Bortelaget hadde overlegent mest ball de første 45 minuttene, men kom bare til to avslutninger før pause, i en lite fartsfylt første omgang.

Odd fortsatte å skyte med løskrutt etter pause, og innen timen var spilt hadde ingen av lagene avslutninger på mål. Odd hadde fire forsøk, Sogndal ingen.

Hjemmelaget fikk ikke i vei sin første avslutning før det gjensto et kvarter av kampen. Headingen til forsvarsspiller Per-Magnus Steiring gikk imidlertid over.

Hovland aktuell

Da heller ikke Ramsland klarte å sette ballen i mål på gigantsjansen, endte det 0-0.

Sogndal har fortsatt store skadeproblemer, særlig defensivt, og i opptakten til søndagens kamp bekreftet Sogndal-trener Eirik Bakke til lokalavisen Firda at landslagstopper Even Hovland har fått et kontraktstilbud. Hovlands kontrakt med tyske Nürnberg utløper i sommer.

En avgjørelse vedrørende den lokale 28-åringen er ventet i løpet av en uke eller to, ifølge avisen.

(©NTB)