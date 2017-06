Spilak vant Tour de Suisse

Katjusja-rytteren var til slutt 48 sekunder foran Damiano Caruso og 1.08 minutt foran Steven Kruijswijk. Tross suksessen i et av de viktigste oppvarmingsrittene til Tour de France, har Spilak ingen planer om å starte i de største etapperittene.

– Jeg har ikke deltatt i et Grand Tour-ritt siden 2014, og det er min egen avgjørelse. Jeg foretrekker etapperitt som går over seks til ti dager, sa han ifølge cyclingnews.com.

– Selvsagt kunne også jeg tenke meg å vinne en Tour de France-etappe eller bli verdensmester.

Dennis vant

Ikke overraskende var det den australske tempospesialisten Rohan Dennis som var rasket på den 28,6 km lange tempoetappen som avsluttet verdenstourrittet. Etappen var ikke helt flat, men hadde en stigning siste del av etappen.

Spilak hadde 52 sekunder til gode på Caruso og 1.05 minutter på Kruijswijk før etappen, og han forsvarte ledelsen uten store problemer.

– Det var en tøff og vanskelig tempoetappe. Varmen var min farligste fiende, men jeg beseiret den. Jeg er glad på egne vegne og takknemlig overfor lagkameratene som hjalp meg hele uken, sa Spilak.

Trippel

Nest best på avslutningsetappen ble hjemmerytteren Stefan Küng, som er lagkamerat med Dennis i BMC. Han var 29 sekunder bak. Caruso, som også sykler for BMC, ble nummer tre.

– Jeg kom hit med mål om å vinne begge tempoetappene. Det var dessuten flott for oss at vi klarte trippelseier her i dag, og at Damiano tok annenplassen, sa Dennis.

Odd Christian Eiking fra FDJ ble beste nordmann på søndagens etappe med 40.-plass. Han var også best av de fire nordmennene sammenlagt med 21.-plass.

