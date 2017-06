Modric etterforskes for falsk forklaring

I en uttalelse fra påtalemyndigheten står det at det er åpnet etterforskning mot en "kroatisk statsborger født i 1985" på grunn av mistanker om "falsk forklaring avgitt 13. juni i en rettssal i Osijek" vedrørende en kontrakt han skrev under i juli 2004.

Modric er ikke navngitt i uttalelsen, men det ble referert til en "kroat født i 1985".

Mamic, tidligere administrerende direktør i den kroatiske fotballklubben, ble pågrepet i 2015, mistenkt for å ha underslått flere millioner kroner fra klubben og dessuten holdt tilbake ytterligere millioner i skatt.

Modric spilte i Dinamo Zagreb fram til 2008, da han ble solgt til Tottenham. Nå spiller den kroatiske midtbanestjernen for Real Madrid.

Mamic og hans antatte medsammensvorne, deriblant hans bror Zoran Mamic, skal blant annet ha flyttet penger ved hjelp av fiktive avtaler knyttet til spilleroverganger. Modric forklarte seg om detaljer vedrørende hans overgang fra Dinamo til Tottenham i 2008.

Påtalemyndigheten mener at Modric, da han ble utspurt forrige uke, løy da han sa at han hadde skrevet under en kontrakt med Dinamo med en klausul om videresalg i juli 2004.

Da han ble spurt om det samme under etterforskningen i 2015, svarte Modric at han hadde signert en kontrakt med denne klausulen først etter overgangen til Tottenham, ifølge påtalemyndigheten.

