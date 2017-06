U21-EM: Sverige mistet seieren på overtid

Dawid Kownacki var sikker fra ellevemeteren ett minutt på overtid. Utligningen reddet Polen fra å ryke ut av mesterskapet allerede etter to gruppekamper. Dommeren dømte straffe etter at innbytter Krzysztof Piatek ble felt av Filip Dagerstål.

Uavgjortresultatet betyr at Sverige er nødt til å slå Slovakia i torsdagens kamp. De blågule kan vinne gruppe A hvis England avgir poeng mot Polen, men skulle det bli engelsk seier er den svenske U21-mesteren fra 2015 avhengig av at resultatene bikker riktig vei i de to andre gruppene.

Kun gruppevinnere og det beste toerlaget går videre til semifinale.

Slo tilbake

Det var ikke bare på overtid at Sverige fikk en kalddusj. Etter bare seks minutter bredsidet Lukasz Moneta den polske hjemmenasjonen i føringen.

I løpet av fem minutter mot slutten av første omgang lyktes det svenskene å snu kampen på hodet. Først utlignet Carlos Strandberg med et hodestøt, mens Jacob Une Larsson nikket inn 2-1 fire minutter før pause.

Sverige så ut til å dra i havn en viktig trepoenger, men slik gikk det ikke. Polens største stjerne var iskald fra straffemerket på overtid.

England snudde

Tidligere mandag var England i trøbbel, men slo tilbake i 2-1-seieren over Slovakia. Nathan Redmond avgjorde etter en times spill da Southampton-profilen dunket ballen i nettmaskene via et slovakisk bein. Retningsforandringen gjorde det umulig for Adrian Chovan å redde skuddet.

Ti minutter tidligere hadde Alfie Mawson gitt England 1-1. Swansea-backen traff ikke med sitt første forsøk, men gjorde ingen feil da han fikk en ny sjanse på returen.

Slovakia ledet til pause takket være Martin Chriens hodemål i det 23. minutt. Det slovakiske laget spilte en solid kamp og hadde grunn til å være skuffet etter tapet.

England står med fire poeng etter to gruppekamper. I første oppgjør spilte engelskmennene 0-0 mot Sverige, mens Slovakia slo vertsnasjon Polen 2-1.

