Tiger Woods på avvenningsklinikk etter ruskjøring

– Jeg får for tiden profesjonell hjelp til å håndtere mine medisiner for ryggsmerter og søvnproblemer, skriver Woods på Twitter.

Han takker både fans og medspillere på golfbanen for all støtte under den vanskelige tiden.

Hans agent Mark Steinberg i Excel Sports Management sier at Woods er på en avvenningsklinikk, men han vil ikke si hvor det er, eller hvor lenge golfstjernen skal være der.

Rystet

– Siktelsen for bilkjøring i påvirket tilstand har rystet ham. Jeg er stolt av ham for å søke hjelp. Nå er det viktigste å finne tilbake til en sunn livsstil, ikke når han kan spille golf igjen, sier Steinberg.

41 år gamle Woods ble i slutten av mai pågrepet av politiet etter at han ble funnet sovende ved rattet i bilen sin i den amerikanske delstaten Florida. Golfstjernen framsto beruset og forklarte selv at det hele skyldtes "en uventet reaksjon på medisiner utskrevet av lege".

Woods, som i april var gjennom sin fjerde ryggoperasjon på få år, har beklaget episoden.

Tar ansvar

– Jeg forstår alvoret i det jeg har gjort og tar ansvar for mine handlinger. Jeg vil at folk skal vite at det ikke var alkohol inne i bildet. Det som skjedde, var en uventet reaksjon på medisiner jeg får på resept. Jeg forsto ikke at kombinasjonen av medisinene skulle påvirke meg så sterkt, uttalte han.

Amerikansk politi har bekreftet at mannen med 14 major-titler i karrieren ikke hadde alkohol i blodet da han ble funnet.

Tiger Woods må møte i retten 9. august som følge av hendelsen.

(©NTB)