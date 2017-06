Mexico vendte til seier i fotballdrama

Med seieren leder laget sin gruppe på flere scorede mål enn Portugal, men mexicanerne må trolig ha poeng mot hjemmelaget Russland i siste runde for å gå til semifinale.

Landslagssjef Juan Carlos Osorio gjorde en rekke endringer og stilte et tilnærmet B-lag mot "enkle" New Zealand. I første omgang spilte Mexico på C-nivå, og New Zealand ledet fortjent ved pause.

Chris Woods ledermål i det 42. minutt kom etter hårreisende dårlig forsvarsspill. En tversoverpasning i egen sone havnet i beina på New Zealands Clayton Lewis. Hans stikker kom til Wood via en motspiller, og alene med keeper scoret spissen sikkert.

Kvelden truet med å bli til en av de mørkeste i Mexicos landslags historie. Rett før pause var Wood gjennom igjen, men fikk ikke kontroll.

Det fikk han da han ble spilt gjennom av Lewis i det 53. minutt, men da reddet Mexicos keeper Alfredo Talavera laget sitt. Wood kunne hatt et hattrick.

Svar på tiltale

Mexicos spillere fikk sannsynligvis en real skjennepreken i pausen, og innsatsen var en helt annen etter sidebytte. I det 55. minutt tok Aquino affære. Han slo en frekk tunnel ute ved sidelinja og satte fart. Ved 16-meteren skar han inn og slapp ballen til Marco Fabián, som gjorde en piruett og slapp videre til Raúl Jiménez. Midtspissen gjorde også en piruett og skjøt så i krysset.

Aquino sto bak også da Oribe Peralta ble matchvinner i det 71. minutt. Med fart og kraft forserte han på kanten, tok seg til dødlinja og slo 45 grader ut i feltet. Fra hjørnet av 5-meteren scoret Peralta med et direkteskudd.

Håndgemeng

Mexico hadde noen eventyrlige sjanser til å øke ledelsen ytterligere, men New Zealand var veldig nær å stjele et poeng tilbake da Ryan Thomas fem minutter før slutt skjøt i tverrliggeren bak en sjanseløs Talavera.

På overtid var det stygge scener da et par spillere mistet hodet helt etter en stygg duell, og det oppsto regelrett håndgemeng. Etter videogjennomgang nøyde dommeren seg med å dele ut et gult kort til Diego Reyes, men det kunne like godt blitt et par røde.

New Zealands tap gjør at laget er uten sjanse til å gå videre.

