Råkjøret fortsetter for Warholm, løper dobbelt i EM

Til helgen stiller han for Norge i lag-EM (andre nivå) i Finland.

– Det er en selvfølge å stille opp der i og med at det er for et landslag og en fellesskapsgreie, men hadde det ikke vært det, hadde det kanskje vært best å stå over, sier Warholm-trener Leif Ove Alnes til NTB.

Nytt av året er at det er forsøk og finale også på 400 meter hekk i EM. Det betyr to løp på to dager. Det er knallhard kost. Øvelsen 400 meter hekk tar svært hardt på kroppen.

– Det er et røverlag i EM med flere løpere fra Golden League-feltet til start, sier Alnes.

Hardt

Etter seirer i Diamond League både i Oslo (torsdag) og Stockholm (søndag) lader Warholm batteriene noen få dager.

I sommer venter trolig deltakelse i Golden League-finalen i Zürich. Den går dagen før NM i friidrett starter 25. august.

– Karsten er skadefri, men ganske mør etter to konkurranser. 400 meter hekk er en veldig tøff øvelse. Edvin Moses (hekke-ikon) sa at det var 31 feil man kunne begå underveis. Vi velger å snu litt på det og si 31 muligheter. Det er slik Karsten er, veldig offensiv. Han kan kanskje oppfattes arrogant noen ganger, men det er han langt ifra. Han er ikke høy på seg selv.

Pågangen etter Warholm er stor.

– Jeg tror de fleste forstår at han må kunne skjermes litt innimellom, sier Alnes.

Rask

Warholm satte norsk rekord med 48,25 på Bislett torsdag. I Stockholm kom han inn på 48,82 i til dels sterk motvind.

VM går i London i perioden 5.–13. august. Der er Warholm et hett bud.

På årsbestelisten har han bare Kyron McMaster (Jomfruøyene, 47,80) og Quincy Downing (USA, 48,13) foran seg.

Tre av de fire beste er yngre enn 22 år.

