Svensk EM-exit med et smell, 0-3 mot Slovakia

Slovakene avgjorde mye før pause med to mål. Martin Chrien og Jaroslav Mihalik scoret. Lubomír Satka la så på til 3-0 et drøyt kvarter før slutt.

Sverige spilte uavgjort mot både Polen og England. Svenskene måtte vinne torsdag for å ha sjanse til å gå videre til semifinale.

– Vi orket ikke nok og manglet energi. Også kvalitetsmessig var de bedre enn oss, sa Sveriges lagkaptein Kristoffer Olsson til Kanal 5.

– Det var både de som var gode og vi som ikke kom opp på vårt nivå.

England-suksess

Engelskmennene sikret gruppeseier og semifinale med 3-0 over vertsnasjon Polen. Leicesters Demarai Gray ga England en drømmestart da han scoret allerede etter seks minutter.

Innbytter Jason Murphy avgjorde med sitt 2-0-mål etter pause. Lewis Baker scoret så på straffe etter at Polens Jan Bednarek fikk rødt kort (to gule).

– Det er godt å være videre, men jobben er ikke gjort. Nå retter vi blikket mot semifinalen, sa Gray.

– Vi var langt nede etter poengtapet mot Sverige, men spillerne taklet presset, sa Englands trener Aidy Boothroyd. Laget hans prøver å følge opp U20-lagets VM-triumf nylig.

Tungt

Det har vært et svakt EM for de nordiske deltakerne. Onsdag ble det klart at Danmark ikke kan gå videre. Danskene har én kamp igjen, mot Tsjekkia.

– Dette er utrolig tungt. Vi var ubeseiret gjennom hele kvalifiseringen. Synd at det slutter slik, sa Sverige-kaptein Olsson.

Polen gikk gjennom EM med én uavgjort og to tap og slipper ikke unna fiaskostempelet i polsk presse.

De tre gruppevinnerne og beste toer går til semifinalene tirsdag. Slovakia har seks poeng etter sin seier mot Sverige og kan håpe at det viser seg å være nok.

(©NTB)