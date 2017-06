Svitolina kan miste Wimbledon med skade

Den 22-årige ukraineren var tydelig hemmet da hun ble slått 6-4, 4-6, 6-2 av kvalifiseringsspiller Camila Giorgi. Etterpå sa hun at Wimbledon-deltakelsen er i fare.

– Jeg må snakke med mitt medisinske støtteapparat. Sesongen er lang, og jeg må se på helheten. Hælen er vond og veldig sår, sa hun.

– Jeg er skuffet over at jeg er ute av turneringen, men jeg kan ikke være skuffet over prestasjonen, for jeg kunne ikke yte 50 prosent engang. Dessuten var gresset glatt, noe som var enda verre for foten.

Etter at Dominika Cibulková tapte i 1. runde er de to høyest seedede spillerne ute av WTA-turneringen i Birmingham, etter at fire andre topp-10-spillere meldte forfall i siste øyeblikk.

Til skuffelse for hjemmepublikum forsvant også fjerdeseedede Johanna Konta ut torsdag. Den høyest seedede britiske kvinne de 20 siste årene ble utklasset 6-1, 6-3 av amerikanske Coco Vandeweghe.

– Vi var i hver vår ende av spekteret i dag. Hun spilte veldig godt, jeg fant aldri balansen etter en dårlig start, sa Konta.

Kristina Mladenovic (5.-seedet) og Garbiñe Muguruza (6.-seedet) tok seg begge videre i strake sett. Mladenovic blir kvartfinalemotstander for Petra Kvitová, som er blitt en stor publikumsfavoritt i sitt comeback etter knivangrepet hun var utsatt for i desember.

(©NTB)