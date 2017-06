Odd selger Oldrup Jensen

Ifølge VG har Odd akseptert et bud på midtbanespilleren. Etter det TA forstår kommer Zulte Waregem til å betale maksimalt 500.000 euro, snaut fem millioner kroner.

Det første budet skal ha vært på om lag tre millioner kroner.

Verken Odds daglige leder Einar Håndlykken eller Fredrik Oldrup Jensen ville kommentere saken fredag kveld.

Ifølge VG ønsker ikke Odd å slippe spilleren før det norske overgangsvinduet åpner 21. juli, mens Zulte Waregem vil ha ham umiddelbart.

Før 21. juli skal Odd skal spille tre eliteseriekamper minst to, kanskje fire europaligakvalifiseringskamper.

Zulte Waregem er klar for europaligaens gruppespill. Selv om UEFA-reglene forbyr spillere å delta for to ulike klubber i samme turnering, vil ikke spill i kvalifiseringen for Odd hindre Jensen i å spille for Zulte Waregem i gruppespillet.

Jensen har vært Odd-spiller siden han var fem år gammel. Han har kontrakt med Odd ut 2018.

