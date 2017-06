Pellegrino ny Southampton-manager

Det bekrefter klubben selv fredag.

45-åringen kommer til klubben på en treårskontrakt og vil offisielt starte i sin nye jobb neste uke.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har hentet Mauricio Pellegrino som vår nye hovedtrener, sier sportsdirektør Les Reed til klubbens hjemmeside.

Pellegrino kommer fra trenerjobben i spanske Aláves. Han ledet klubben til en imponerende niendeplass i La Liga forrige sesong.

– Jeg er veldig glad for å være den nye manageren til Southampton. Klubben har et rykte på seg for å ha en sterk og stabil struktur og spille attraktiv fotball, sier Pellegrino selv.

Southampton har vært på jakt etter ny manager etter at Claude Puel fikk sparken tidligere denne måneden.

