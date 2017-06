Flytrøbbel stoppet Ingebrigtsen-brødrene fra lag-EM

"Det betyr at Filip og Jakob Ingebrigtsen, samt Camilla Ziesler ikke kommer seg til European Team Championships i Vaasa. Hvordan dette løses i forhold til å sette inn reserver er noe vi i NFIF er i dialog med det europeiske friidrettsforbundet EA om, men per tiden ikke har noe svar på", sier Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund i en pressemelding lørdag morgen.

Overfor TV 2 innrømmer kommunikasjonssjef Olsen at forfallene svekker Norges opprykkssjanser.

– Vi har tatt ut et lag basert på de beste, så vi blir svekket, det er det ingen tvil om. At Filip og Jakob ikke kan løpe er selvsagt et hardt slag. Vi kommer uansett til å konkurrere i de andre øvelsene vi har deltakere i hvis vi ikke får sette inn reserver, sier Olsen.

(©NTB)