Italia og Tyskland til semifinale i U21-EM

Federico Bernardeschis scoring etter 31 minutter ble kampens eneste. Han utnyttet en grov feil i Tysklands bakre rekker og satte ballen mellom beina på Tysklands målvakt Julian Pollersbeck.

Ettersom Tsjekkia tapte 2-3 mot Danmark i den andre kampen i gruppa, var både Italia og Tyskland videre med italiensk 1-0-seier.

I mesterskapet er det kun den beste gruppetoeren i de tre gruppene som går videre, og på 1-0 var Tyskland marginalt foran Slovakia på bedre målforskjell.

Hadde Italia satt inn 2-0-scoringen, ville tyskerne vært ute på færre scorede mål enn Slovakia. Hvis Tyskland hadde utlignet i lørdagens kamp, hadde Italia vært ute av turneringen ettersom laget har dårligere målforskjell enn Slovakia.

Lite risiko

Det betød to lag som ikke var villige til å ta de største sjansene framover i sluttminuttene, og kampen ebbet dermed ut i 1-0 og avansement for begge de to lagene.

Italia møter Spania, som vant gruppe B, i semifinalen, mens Tyskland møter England som vant gruppe A.

I den andre kampen tok Danmark sin første seier i U21-EM da laget slo Tsjekkia 3-2. Lucas Andersen ga danskene ledelsen etter 23 minutter. Kun minutter senere kom utligningen til 1-1 ved Patrick Schick, som er klar for Juventus.

Zohore-dobbel

Kenneth Zohore sendte danskene tilbake i føringen med sin 2-1-scoring etter 35 minutter, men Tsjekkia kom tilbake da Tomas Chory utlignet til 2-2.

Etter 73 minutter var imidlertid Zohore frempå igjen og sendte Danmark opp i 3-2, og på overtid punkterte Marcus Ingvartsen kampen med sin 4-2-scoring.

Resultatet gjør at danskene endte på tredjeplass i gruppa med tre poeng. Tsjekkia kunne blandet seg inn i kampen om semifinaleplass om laget hadde vunnet, men ender i stedet sist med tre poeng og dårligere målforskjell enn Danmark.

(©NTB)