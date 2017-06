Tutta avsluttet sterkt i åpningsrunden

Den norske golfproffen innledet første runde på 10. hull. Hun fikk birdie på 11. og 18. hull og var to slag under par halvveis.

På 4. hull trengte hun fem slag og fikk notert bogey, men det ble dagens eneste for henne. I stedet fulgte nye birdier på 7. og 8. hull, og det løftet henne til delt 19.-plass.

Sørkoreanske Park Sung-hyun leder turneringen. To slag bak følger engelske Mel Reid, amerikanske Ally McDonald og koreanske Ryu So Yeon. Park gikk hele åtte slag under par på åpningsrunden.

Der Park brukte 63 slag, var Tutta oppe i 68.

Turneringen i Rogers, Arkansas avvikles over bare tre runder.

(©NTB)