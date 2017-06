Rosenborg med ketsjupeffekt mot Sogndal

Matthías Vilhjálmsson grep sjansen da han endelig fikk den mot Sogndal. Søndag fikk han omsider plass i startoppstillingen til Rosenborg, og takket med å sette inn 1-0 målet etter 61 minutter.

Målet kom etter et flott angrep der Pål André Helland la et flatt og hardt innlegg mot Milan Jevtovic som hoppet over ballen. Plutselig sto Vilhjalmsson helt alene og satte inn ledelsen fra elleve meter.

Etter å ha dominert i første omgang og skapt flere store målsjanser gikk Rosenborg til pause uten å ha fått satt ballen bak Mathias Dyngeland i Sogndal-målet. Men når Rosenborg først fikk hull på byllen fikk publikum se den berømte ketsjupeffekten på Lerkendal.

Fire minutter etter det første målet rev Jevtovic av seg drakta i glede over å ha satt inn Rosenborgs andre mål for kvelden. Han headet inn et godt innlegg fra Pål André Helland.

Samme duo sørget for 3-0 før publikum hadde rukket å juble ferdig for mål nummer to. En corner fra Helland havnet til slutt hos Jevtovic som fikk fomlet ballen inn med kneet.

Sogndal hadde lite å by på de første 45 minuttene, men Eirik Bakkes mannskap hevet seg et lite hakk i starten av annen omgang, og produserte enkelte småfarligheter, men RBK-keeper André Hansen ble ikke satt på de store prøvene.

Etter at nullen sprakk var det, med meget få unntak, kun ett lag på banen. Rosenborg fortsatte å presse, men Sogndals mannsterke forsvarslinje stoppet forsøkene som kom.

Resultatet gjør at Rosenborg topper Eliteserien med 28 poeng, mens Sogndal ligger på 12.-plass med 16 poeng.

