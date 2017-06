Tromsø tok ett poeng etter marerittstart mot Sandefjord

Gjestene fra Sandefjord sørget for en verst mulig åpning for hjemmelaget på Alfheim stadion. Før minuttet var spilt måtte Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn hente ballen ut fra eget mål.

Pau Morer curlet ballen inn ved lengste stolpe fra sju meters hold, etter å ha spilt vegg med André Sødlund.

En drøy halvtime senere leverte Morten Gamst Pedersen kampens lekreste gjennomspill da han lobbet ballen over Sandefjords forsvar. Ballen landet perfekt på skolissa til Aron Sigurdarson som iskaldt satte ballen i mål.

1-1 ble også pauseresultatet.

Annen omgang forløp seg uten de helt store sjansene, helt til det var spilt 78 minutter. Da kom Sigurdarsson alene med keeper, men på tre forsøk fikk han ikke satt ballen i nettet. De to første reddet Ingvar Jónsson mesterlig, mens den tredje gikk via en forsvarer og ut til corner.

Sandefjord hadde aldri før vunnet på Alfheim. Fem forsøk i Eliteserien hadde endt med to tap og tre uavgjorte, mens de to oppgjørene her i 1. divisjon har gitt et tap og en uavgjort.

Heller ikke denne gangen lyktes de. Kampen endte 1-1 og lagene tok ett poeng hver.

