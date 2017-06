Drømmeslag i sanden sikret Spieth seieren

Etter de avsluttende 18 hull, måtte Spieth ut i omspill mot Daniel Berger om seieren. De to amerikanerne lå begge tolv slag under par.

Omspillet begynte forferdelig for Spieth. Han jaktet sin tiende PGA-tittel, men traff først et tre med sitt teeslag. Heldigvis for amerikaneren så spratt ballen tilbake på fairwayen.

Spieth traff også dårlig på sitt andre slag inn mot green, og ballen la seg til rette i bunkeren. Men så kom omsider flaksen. Da Spieth slo opp fra sanden mot pinnen fra rundt 20 meter, hoppet ballen to ganger på greenen før den trillet ned i hullet til en usannsynlig birdie.

– At det bunkerslaget gikk inn var helt fantastisk. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil oppleve noe lignende igjen, strålte Spieth etter lykketreffet i sanden.

23-åringen tok sin andre PGA-tittel for sesongen og den tiende totalt. Han er eneste spiller ved siden av legenden Tiger Woods som har klart å vinne ti ganger på PGA-touren før fylte 24. Woods rakk 15 seirer.

Daniel Berger tok nederlaget med hevet hode.

– Det er kun Jordan som kan gjøre slike ting. Jeg spilte veldig bra i dag. Selvfølgelig ønsket jeg å vinne, men nå er helt målløs, sa Berger om konkurrentens vinnerslag.

