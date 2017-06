Stöckl om terrorfrykten: – Jeg kommer ikke til å tvinge noen til OL

–Jeg tror fortsatt det å være i OL og være der OL skjer, er den sikreste plassen i verden. Det blir brukt utrolig mange ressurser for å sørge for at Pyeongchang er et sikkert sted. Det er et stort internasjonalt fokus rettet mot OL og faren for terror og ikke minst det som skjer i nabolandet, sier hoppernes landslagssjef Alexander Stöckl.

Han er bekymret over det som skjer i verden.

– Jeg kan ikke så veldig mye om det, men man hører jo at Nord-Korea driver med sitt på en veldig spesiell måte. Jeg vil egentlig ikke bruke for mye tid og energi på det, for jeg tror Sør-Korea vil være den sikreste plassen i verden under OL, fortsetter Stöckl.

– Vil det legge en demper på det som skal være en OL-fest?

– Det er alltid en fare for det, om det er OL eller andre store mesterskap. Tanken slår en når en ser terrorangrep som det i Manchester, hvor en positiv opplevelse og konsert blir omgjort til noe forferdelig, sier hopptreneren alvorlig.

– Hva gjør du dersom en utøver ikke vil til OL på grunn av terror- og Nord-Korea-frykt?

– Da må jeg finne ut hvorfor og jobbe med saken. Enten må jeg gjøre hopperen trygg eller avbestille en flybillett. Jeg vil ikke tvinge noen. Du kan ikke tvinge noen til å reise dit han ikke vil, men jeg tror ikke den situasjonen oppstår, sier Stöckl.

VM-nedtur

Temaet skifter over til det sportslige under OL.

– Vi vet ikke hvor mange medaljer vi skal ta, men hvor mange vi ønsker. Vi har satt ett stort mål, og det er at vi skal ta gull i lagkonkurransen. Da må du ha flere utøvere på et høyt nivå, og da øker også sjansen for å kjempe om medalje individuelt, sier Stöckl.

– Jeg blir skuffet om vi ikke tar medalje individuelt, innrømmer landslagssjefen.

– Men dere blir bedre enn i VM i Lahti hvor dere reddet litt av inntrykket med en sen sølvmedalje i lag?

– Det er umulig å si. Men jeg tror vi lærte mye av årets vinter, sier Stöckl.

Tar grep

Han har tatt noen grep, som blir særlig synlig i sommersesongen, og reduserte reisebelastningen.

– Vi prøver å få ned antall reisedøgn ved å kjøre samlinger samtidig som det er renn i Sommer Grand Prix. Vi har omtrent samme antall døgn på treningsleir, men blir heller igjen to-tre dager etter renn eller reiser ned tidligere. Da oppholder vi oss på et og samme sted, får mindre reisebelastning og høyere daglig treningskvalitet, sier Stöckl.

Norge slet på utstyrssiden sist vinter. Utlendingenes forsprang skal hentes inn igjen.

– Vi skal bruke mer tid på å teste og tilpasse utstyr. Det blir testsamlinger én gang i måneden.

