Ulland Andersens femte seriescoring sikret poeng for Strømsgodset

Kantspilleren har en fryktet skuddfot og nølte ikke da han fikk muligheten etter 48 minutter. Scoringen sikret 1-1 og ett poeng i en vrien hjemmekamp mot Ole Gunnar Solskjærs Molde.

Målscoreren skulle gjerne hatt alle de tre poengene.

- For oss er det to poeng tapt. Vi trengte en seier, og det hadde gjort godt for selvtilliten, sa Ulland Andersen til Eurosport og la til at ett poeng til hvert av lagene var fortjent slik kampen utviklet seg.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var godt fornøyd med både ett poeng og at hans lag begynner å finne formen.

- Isolert sett er vi godt fornøyd med ett poeng. Formen begynner å komme seg og vi blir bare bedre og bedre i det nye systemet vi har skiftet til.

God Sigurdarson

Ingen av lagene maktet å skape det helt store den første halvtimen på Marienlyst, men etter 38 minutter gjorde Moldes Björn Bergmann Sigurdarson alt på egen hånd da han satte inn 1-0 etter 38 minutter.

Godset-stopper Kim André Madsen klarte kun å heade et langt oppspill fra Petter Strand rett opp i luften og da kom Moldes islandske spiss dundrende.

26-åringen plukket opp nedfallsfrukten etter Madsen og stormet mot mål med to Godset-forsvarere i ryggen. Alene med Espen Bugge Pettersen var Sigurdarson iskald og la ballen elegant i lengste hjørne.

- Jeg så at ballen var på vei gjennom, så jeg tok løpet og fikk ballen over Bugge, sa Sigurdarson etter kampen om scoringen sin.

Ulland Andersen-skudd

Vertene fra Drammen fikk sin utligning like etter pause da det var Babacar Sarr sin tur til å være uoppmerksom.

Senegaleseren forsøkte å spille ballen ut av eget forsvar, men ballen ble snappet av Bassel Jradi. Han spilte ballen videre til Ulland Andersen som ladet skuddfoten. Ballen gikk i en bue over Andreas Linde og i mål.

Jradi hadde muligheten til å avgjøre kampen like før slutt da han på elegant vis tok ned et gjennomspill på brystet. Fra svært skrått hold gikk Strømsgodset-spilleren for kraft, men avslutningen gikk i tverrliggeren.

Resultatet gjør at Strømsgodset har 15 poeng på 14.-plass, mens Molde ligger på femteplass med 21 poeng.

