Edvartsen lei seg for at dommerkonflikten har gått utover familien

Edvartsen har ligget i strid med dommersjef Terje Hauge og dommerforeningen. Det hele endte med at Edvartsen ble fritatt for dommeroppdrag i 2017 etter at blant annet en av hans tidligere assistentdommere gikk hardt ut mot hoveddommeren og fortalte at han følte seg mobbet og trakassert.

Til Glåmdalen forteller 38-åringen at konflikten ikke kun har gått ut over ham selv.

– Det som er noe dritt når det blåser så voldsomt, er at det er mange uskyldige mennesker som blir preget. Det tar verken journalister eller motstandere hensyn til. Jeg forstår at det er sånn, men de som ikke er vant til mediene, gjør ikke det, sier han og fortsetter.

– Mine nærmeste blir selvsagt ekstremt preget når det blir et massivt trøkk i Medie-Norge. Det har jeg nok aldri følt på samme måte som jeg har gjort nå. Det er nesten så de ikke vil gå ut. Det er jeg som må dra og handle, det er på det nivået. Jeg bryr meg ikke om det, men det er kanskje jeg som burde vært preget. Det har vært storm i mange år, men så massivt som det har vært nå, har jeg aldri opplevd før.

