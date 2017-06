England feilet igjen i straffesparkkonkurranse mot Tyskland

Stillingen etter ordinær tid og ekstraomganger mellom Tyskland og England var 2-2. I straffesparkkonkurransen ble Nathan Redmond den store synderen da han bommet på Englands femte og avgjørende straffespark.

I ordinær tid ledet først tyskerne 1-0 før laget kom under 1-2, men utlignet til 2-2 etter 70 minutter.

Spissen David Selke sendte Tyskland i føringen med 1-0 etter 35 minutter da han stanget inn et innlegg fra Jeremy Toljan.

Leicester-spiller Demarai Gray sørget for at det sto 1-1 til pause da han scoret etter 42 minutter. En av mange farlige cornere fra James Ward-Prowse endte til slutt i beina på kantspilleren som fra kort hold sendte ballen i nettaket.

Tammy Abraham sendte engelskmennene i føringen etter 50 minutter etter glimrende forarbeid av Will Hughes. Lysluggen, som nylig ble klar for Watford, danset seg forbi flere tyske forsvarsspillere før han sendte ballen på tvers til Abraham som var på rett sted til rett tid og satte inn 2-1.

Slitne engelskmenn

Det engelske mannskapet ble slitne mot slutten av kampen og etter 70 minutter kom utligningen da Felix Platte satte inn 2-2.

Max Meyer satte ballen i mål like før slutt med en heading, men scoringen ble annullert for offside. Reprisene viste at den avgjørelsen i beste fall var marginalt riktig.

Tyskerne kjørte over England i ekstraomgangene og like før kampuret rundet 120 minutter fikk Nadiem Amiri en eventyrlig mulighet til å sende Tyskland til finalen. Et innlegg fra Jeremy Toljan fant Amiri som fra kloss hold og på åpent mål ikke klarte å stokke beina.

I straffesparkkonkurransen scoret først Maximilian Arnold og Lewis Baker før Yannick Gerhardt og Tammy Abraham misset for hvert sitt lag.

Begge lagene fortsatte å score helt til Englands femte og siste straffe. Nathan Redmond gikk for sitt venstre hjørne, men der lå Tyskland-målvakt Julian Pollersbeck og sendte laget til finalen.

Saul-trippel

I den andre semifinalen vartet Spania opp med imponerende fotball da Italia ble slått 3-1.

Atléticos Saúl Ñíguez scoret alle målene for spanjolene, blant annet med et mektig langskudd på 2-1, som Italias mye omtalte keeper Gianluigi Donnarumma burde avverget.

Milan-keeperen har fått mye omtale i sommer etter at han plutselig ønsket å forlate San Siro-laget. Sisteskansen skal ha kommet på andre tanker og åpner nå for å bli i den italienske toppklubben.

Men han slet med å få taket på Saul, som med sitt hattrick sendte Spania til finale mot Tyskland i årets U21-EM.

Federico Bernardeschi scoret Italias mål da han utlignet til 1-1 like etter at laget var redusert til ti mann etter Roberto Gagliardinis utvisning (to gule) etter 58 minutter.

