Godset-keeper beklager fingergest

Veterankeeperen kom med fingeren etter at supporterne kjeftet ham opp etter at han hadde spilt ballen ut over sidelinjen.

«Fingeren» ble snakkisen etter kampen, og på sosiale medier herjet det med meninger. TV 2s ekspert Jesper Mathisen var blant dem som mente at en beklagelse måtte komme.

Og den kom tirsdag formiddag. Strømsgodset sendte den ut på Twitter.

– Hei alle Godset-fans, alle som er glad i klubben og alle i Unionen. Jeg beklager at jeg overreagerte i går. Jeg skulle ikke ha gjort det. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal prøve å skape god stemning på stadion, og jeg føler at det har vært veldig mye negativitet over en veldig lang periode, ikke bare i år, men i fjor også, sier Pettersen.

Risikerer bot

Pettersen sier at han håper at folk kommer på kamp for å hjelpe laget og ikke for å rive laget og spillerne ned.

– Mitt budskap er at vi håper å snu trenden sammen med dere, både på banen og utenfor banen. Kom for å støtte oss, ikke rive oss ned.

Han risikerer å bli straffet for fingergesten dersom påtalenemnda i Norges Fotballforbund bestemmer seg for å se på saken.

Ifølge NRK har spillere fått bøter for tilsvarende bevegelser mot motstanderes supportere. Dersom påtalenemnda oppretter en sak mot Pettersen, vil doms- og sanksjonsutvalget konkludere i løpet av én til to uker, får kanalen opplyst fra NFF.

Bunnstrid

Strømsgodsets kamp mot Molde endte 1–1. Laget fra Drammen har hatt en tung start på sesongen med 15 poeng etter 14 kamper. Det gjør at klubben er plassert som nummer 14 av 16 lag i Eliteserien.

Bare Tromsø og Viking har åpnet svakere.

