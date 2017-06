Tre nykommere i Norges EM-tropp

Landslagssjef Martin Sjögren presenterte onsdag de 23 spillerne som skal representere Norge under sommerens europamesterskap i Nederland.

– Egentlig ikke, sa svensken da han fikk spørsmål om uttaket var vanskelig, men den siste avgjørelsen ble tatt tirsdag.

Sjögren har tatt ut tre spillere uten A-landslagskamper, og en av dem er målvakten Oda Maria Bogstad.

– Oda har gjort en bra sesong for Klepp, og var god for U23-landslaget i juni, sa Sjögren om keeperdebutanten.

17-åring med på laget

Også Kristine Leine og Frida Maanum er ferske fjes i Norges EM-tropp.

– Leine var med oss i Sandefjord og er en spennende spiller for fremtiden. Frida Maanum er en av de mest spennende spillere vi har i Norge. Hun er 17 år, holder et høyt nivå og er en spiller vi har store forventninger til for fremtiden, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Sjögren sier de ikke har satt seg et resultatmål før mesterskapet, men har valgt å fokusere på prestasjoner.

– Presterer vi bra, så har vi alle fall mulighet til å få et godt resultat, sier landslagssjefen.

Åpner mot vertslandet

Mesterskapet spilles fra 16. juli til 6. august. Norge spiller sin første kamp i EM-sluttspillet mot vertsnasjon Nederland. Norge er også i gruppe med Danmark og Belgia.

I forrige EM tok Norge seg helt til finalen. Der ble det 0-1-tap for Tyskland etter to brente norske straffer.

Norge tar med seg Ingrid Hjelmseth (Stabæk Fotball), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner) og Oda Marie Hove Bogstad (Klepp) som keepere til EM.

I forsvar er Tuva Hansen (Klepp), Nora Holstad Berge (Bayern München), Kristine Leine (Røa), Stine Reinås (Stabæk), Anja Sønstevold (LSK Kvinner), Maria Thorisdottir (LSK Kvinner), Elise Thorsnes (Avaldsnes) og Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner) valgt ut.

På midtbane og angrep finner vi Andrine Hegerberg (Birmingham), Ingvild Isaksen (Stabæk), Maren Mjelde (Chelsea), Frida Maanum (Stabæk), Ingrid Schjeldrup (Eskilstuna), Ingrid Marie Spord (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Ada Hegerberg (Lyon), Emilie Haavi (Boston Breakers), Kristine Minde (Linköping), Guro Reiten (LSK Kvinner) og Lisa Marie Utland (Røa).

