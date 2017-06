Haugesund herjet i europaligaen

Med det utgangspunktet skulle avansementet til neste kvalifiseringsrunde være temmelig sikret allerede før bortekampen mot laget fra Nord-Irland.

Bare åtte minutter var spilt da Haugesund tok ledelsen etter et fint skudd fra rundt 16 meter av Sondre Tronstad.

Liban Abdi var nest sist på ballen da Tronstad scoret, og Abdi selv var mannen bak 2-0 etter 33 minutters spill. På den scoringen var Haris Hajradinovic nest sist på ballen, og samme Hajradinovic var den som sørget for at det sto 3–0 til pause for hjemmelaget.

Målshow

I 2. omgang fortsatte vestlendingene scoringsorgien og raidet opp den ene vakre angrepet etter det andre.

Først var det Anthony Ikedi etter fire spilte minutter etter hvilen. Deretter puttet i rask rekkefølge Shuaibu Lalle Ibrahim, Erik Huseklepp og Johnny Buduson.

Nordirene hadde også sine muligheter, men de maktet ikke å score under sin norgesvisitt.

Tidlig mål

I Skien var det spilt bare 30 sekunder da mannskapet i hvitt nettet. En lang ball ble slått opp mot Olivier Occean, og canadieren headet den videre til en Stefan Mladenovic på løp. Mladenovic scoret sikkert alene med keeper.

Odd fortsatte trykket også etter scoringen, men de slet med å få flere baller i nota. Nordirene fra Ballymena spilte til tider ganske disiplinert og slapp ikke Odd til veldig ofte.

Åtte minutter etter pause ble det 2–0 til Odd. Hjemmelaget hadde fått straffe, og den satte Jone Samuelsen i tverrliggeren. Heldigvis for Odd var Martin Broberg den mest våkne på returen, som han headet fint i mål.

På overtid gjorde Odds Sigurd Haugen 3–0 etter forarbeid av Espen Ruud.

