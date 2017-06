Kvalevåg skal fornye Idretts-Norge

Det ble klart under en pressekonferanse på Ullevaal stadion torsdag formiddag.

Kvalevåg erstatter Inge Andersen, som i mars ble bedt om å fratre sin stilling etter over 13 år i sjefsstolen.

– Jeg vil takke idrettsstyret for tilliten de har vist i denne usedvanlige spennende jobben. Jeg opplever at norsk idrett har mange utfordringer, men mest av alt gir den utrolig mange fantastiske muligheter, sa Kvalevåg.

51-åringen fra Karmøy har ledererfaring fra flere store organisasjoner, deriblant Umoe Restaurants og Løvenskiold.

– Merkedag

Kvalevåg er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). I 2016 gikk hun inn i stillingen som daglig leder i SK Vidar og Oslo Maraton.

– Å være generalsekretær er den mest spennende og mest kompliserte toppjobben i Idretts-Norge, sa idrettspresident Tom Tvedt da han innledet torsdagens pressekonferanse.

– Styret har startet en stor endringsprosess. Karen har solid erfaring som toppleder og vet nettopp hva som trengs for å utvikle kvaliteten i store organisasjoner. Dette er en merkedag for norsk idrett. Du får et stort ansvar med å fornye idrett i Norge. Dette er startskuddet på nye Norges Idrettsforbund, sa Tvedt med Kvalevåg ved sin side.

Det var 24 søkere som meldte seg i jakten på toppjobben i NIF. 17 av dem var menn, mens de resterende sju var kvinner. Idrettsforbundet har i tillegg henvendt seg til 20 personer. Dermed var totalen på 23 menn og 21 kvinner i alderen 26 til 67 år.

Glad for åpenhet

Kvalevåg tiltrer fra 1. oktober. Hun tar på seg en krevende jobb. Idrettsforbundet har en stund vært i hardt vær. De siste årene har det pågått en lang debatt om åpenhet i norsk idrett.

Tidligere i uken ga NIF mediene innsyn i flere hundre bilag fra Sotsji-OL (2014) og ungdoms-OL (2016).

– Jeg er glad for åpenhet og innsyn i bilag fra 2016. Det gjør at vi videreutvikle en god verdikultur i Norges Idrettsforbund, sa Kvalevåg under pressekonferansen.

Stillingen som generalsekretær har en åremålsperiode på seks år.

Etter at Inge Andersen måtte gå av i vinter, har Øystein Dale har fungert som konstituert generalsekretær. Sluttpakken til Andersen skal totalt ha ligget på over 3 millioner kroner.

(©NTB)