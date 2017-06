NFF ønsker bedre treningsvilkår for landslagene før kamper

Det fortalte generalsekretær Pål Bjerketvedt på et pressemøte onsdag.

Der skisserte han opp tre muligheter som kan være aktuelt for landslagene for å få optimale forberedelser før kommende landskamper.

* Alternativ én er å finne en fast samarbeidspartner/klubb i Oslo og sammen finne et tilbud som er godt nok.

* Alternativ to er å finne ut i hvor stor grad man kan bruke Ullevaal stadion som treningsanlegg før kamp. Ullevaal-matta vil få mindre slitasje når Vålerenga fra høsten får egen kamparena på Valle.

* Alternativ tre er å bygge et eget treningsanlegg like utenfor Oslo sentrum.

I tillegg lanserte Bjerketvedt Bislett Stadion som et mulig alternativ fire ettersom spillere og støtteapparat hadde god erfaring med arenaen i forkant av Tsjekkia-kampen.

På bakbeina

Generalsekretæren vil imidlertid ikke gå så langt som å si at de vurderer å bygge et nytt treningsanlegg.

– Det er ikke sånn av vi vurderer å bygge et nytt anlegg, men vi vil som én av flere muligheter se om det er realistisk, både med tanke på lokalisering og finansiering. Dette har vært et tema for norsk fotball i mange år. Vi har ikke et fast treningsanlegg, og dermed heller ikke et fast opplegg for forberedelsene til landskamper. Vi reiser litt rundt avhengig av hvilke baner som er tilgjengelig og gode nok på det aktuelle tidspunktet, sier han til NTB og legger til at Norge er på bakbeina sammenlignet med de andre nordiske landene når det kommer til treningsfasiliteter i forkant av landskamper.

– Ja, vi må kunne si at vi har dårligere vilkår enn de vi gjerne sammenligner oss med, for eksempel kollegene i Norden. Vi ønsker å bruke mindre energi og ressurser på å planlegge hvor vi skal trene, og heller på hvordan vi skal trene og selve forberedelsene. Det kan være en stressfaktor fordi det er mye arbeid med å tilrettelegge og med å reise fram og tilbake fra hotell, Ullevaal stadion og de ulike treningsbanene.

Tre treningsanlegg før Tsjekkia-kampen

Før landskampen mot Tsjekkia lørdag 10. juni trente landslaget på Ullevaal stadion mandag, på Bislett tirsdag og på Åråsen onsdag, før de igjen returnerte til nasjonalarenaen.

Nå ønsker Bjerketvedt forutsigbarhet.

– Det som er hovedprioritet nå, er å få stabilitet i løpet av høsten. Det betyr at vi er nødt til å innlede dialog med aktuelle anlegg eller klubber, og se om vi kan få til en avtale. Parallelt med det vil vi også se om vi kan bruke matta på Ullevaal bedre og mer enn det vi gjør i dag, forteller han og avkrefter at det å bygge et nytt anlegg ville vært øverst på ønskelisten om han kunne velge.

– Nei, ikke nødvendigvis, men det er naturlig at det også vurderes når vi først ser på alle alternativer, forklarer han og legger til at verken det ene eller andre er foretrukket per nå.

