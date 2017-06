Norske favoritter i europaligakvalifiseringen

– Vi er klare, sier Haugesund-trener Eirik Horneland, til NTB før torsdagens hjemmekamp mot nordirske Coleraine i europaligakvalifiseringen.

– Vi møter et britisk lag med mye energi, og som spiller en litt annen type fotball en hva vi er vant til å møte, sier Horneland.

Colerine-trener Oran Kearney sier til Haugesunds nettsted at de kommer til å ligge kompakt og skal være harde å bryte ned, men Horneland frykter ikke at nordirene skal «parkere bussen» hele kampen.

– Jeg regner med de kommer hit for å få med seg et resultat, slik at det er noe å spille for i returmøtet, og at de får fylt opp tribunen.

I Haugesund satser de alt på å ta seg videre til neste runde, og rogalendingene er klar på at de er favoritter mot Colerine.

Går ikke mann av huse

I Nord-Irland er de klar over at de møter et godt norsk lag, og de la merke til Haugesunds seier over Rosenborg for halvannen uke siden.

– Seieren over Rosenborg sier alt om nivået FK Haugesund holder. Det vil kreve en meget god prestasjon av oss for å få med oss noe tilbake fra Norge på torsdag, men vi ser fram til utfordringen, sier Kearny.

Han legger til at det nordirske laget må opptre disiplinert dersom de skal få med seg et godt resultat fra Haugesund.

Colerine får ikke folk til å gå mann av huse for å sikre seg billetter.

– Vi forventer et salg på mellom 2500 og 3000 billetter, sier medieansvarlig i Haugesund, Runar Nordvik, til NTB.

– Coleraine er nok ikke det laget som trekker flest folk, så denne runden kommer nok de fleste for å se Haugesund, sier Nordvik.

Gytkjær

Dersom Haugesund tar seg videre til neste runde, venter trolig polske Lech Poznan med tidligere Haugesund-spiller Christian Gytkjær på laget. Da tror Horneland det blir et helt annet trykk rundt kampen.

– Først må vi ta oss videre, sier Horneland på spørsmål om hvordan det eventuelt vil bli.

– Men det ligger en oppside i å ta seg videre. Vi ønsker å utvikle oss som klubb, utvikle oss som lag og spille mot best mulig motstand. Det er med på å løfte hverdagen, sier Haugesund-treneren.

– Spennende land

Også i Skien blir det et oppgjør mellom Norge og Nord-Irland i kvalifiseringen til europaligaen, når Odd tar imot Ballymena United.

– Vi er fornøyd. Det er et spennende land. Vi ønsket bortekamp først, men uansett, vi er seedet og skal slå det laget, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB da trekningen var unnagjort.

– Sportslig sett bør vi ha gode muligheter, og Nord-Irland blir et spennende reisemål for våre tilhengere, sa Odds daglig leder Einar Håndlykken.

