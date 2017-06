Boasson Hagen utelukker ikke gul trøye

Sykkelprofilen fra Rudsbygd utenfor Lillehammer er klar for karrierens sjuende Tour de France-start. Debuten kom allerede i 2010.

Lørdag innledes årets utgave av verdens største sykkelritt med en 14 kilometer lang prolog med start og mål i sentrum av Düsseldorf. Søndag følger en flat etappe der feltet trolig kommer samlet til mål, før mandagens etappe med stor sannsynlighet avgjøres i en kort stigning mot slutten.

Boasson Hagen innrømmer at en god prolog lørdag kan åpne for at han blir historiens andre nordmann i gul ledertrøye i Tour de France etter tirsdagens etappe.

– Mulighetene er til stede. Ingen har ledertrøya foreløpig, så den er åpen for alle mann. Det er nok ikke den jeg siker meg aller mest inn på, men jeg håper å gjøre det best mulig i starten. Vi får se etter de første etappene, sa gudbrandsdølen til NTB etter torsdagens lagpresentasjon i Düsseldorf.

Avslutningen på tredje etappe skulle passe Dimension Data-proffen meget bra.

– Det er absolutt muligheter der. Jeg har ikke kikket så nøye på etappen ennå, men nå har jeg fått løypeboka, så da må jeg hjem og lese litt, smilte Boasson Hagen.

Thor Hushovd er eneste nordmann som har hatt ledertrøya så langt i Tour de France-historien.

– Det hadde vært stort å være blant de få som har klart det, men det får bli en bonus, smilte Boasson Hagen.

Thor Hushovd syklet totalt ni dager i den gule trøya i sin innholdsrike karriere.

