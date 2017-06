Fuglsang forlenget med Astana 

Det sa Astanas sportssjef Alexander Vinokourov under etter et pressemøte fredag. Den danske 32-åringen sier det var en enkel avgjørelse å forlenge kontrakten med laget han har tilhørt i over fire år.

– Jeg har en god posisjon i laget. Jeg vet hva jeg har og hva jeg får, og jeg er glad her jeg er, sa Fuglsang.

Dansken tok sølv i fellesstarten på landevei under OL i Rio de Janeiro i fjor. I juni vant han det franske etappeløpet Critérium du Dauphiné.

Fuglsang er klar for Tour de France som starter lørdag. Danskens beste resultat i løpet er en sjuendeplass i 2013. I fjor kom han på 52.-plass.

Tour de France starter lørdag i Düsseldorf og avsluttes i Paris 23. juli.

(©NTB)