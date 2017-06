Mooy signerte for Huddersfield

Mooy var utlånt fra Manchester City, men har nå signert en permanent avtale for den nyopprykkede Premier League-klubben. Det melder Huddersfield på sine hjemmesider fredag.

Klubben betaler 8 millioner pund for den australske landslagsspilleren, men summen kan øke til 10 millioner.

Mooy var en viktig brikke for Huddersfield da de forrige sesong sikret opprykk til Premier League. Han har også spilt for Australia i sommerens kontinentcup.

– Hans prestasjoner har ført til at flere var interessert i ham, så det er stort for oss at han har valgt å spille for oss, sier klubbens manager David Wagner, som selv har forlenget kontrakten med klubben.

– At Mooy returnerer til oss, samt signeringen av Laurent Depoitre beviser at klubbens ambisjoner om å bli en suksess i Premier League, sier Wagner.

