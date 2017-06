Tysk stjernespiss mister fotball-EM

26-åringen gikk ned for telling med smerter i venstrekneet under onsdagens treningsøkt.

– Det er en bitter og nedslående nyhet for oss, men framfor alt for Alex. Hun er en viktig spiller for oss. Som lag må vi kompensere tapet med kollektivet vårt, sier Tysklands landslagssjef Steffi Jones.

Popp tok OL-gull med Tyskland under fjorårets sommerleker i Rio de Janeiro. Hun ble utpekt som tyskernes beste spiller i 2016. Den samme utmerkelsen fikk hun også i 2014.

På 80 landskamper står Popp med 35 mål. Til daglig er hun lagvenninne med Caroline Graham Hansen i Wolfsburg.

Fotball-EM spilles i Nederland og innledes 16. juli. Tyskland starter sitt tittelforsvar mot Sverige. Italia og Russland er de to andre lagene i gruppen.

Tyskland vant EM for fire år siden med finaleseier over Norge.

(©NTB)