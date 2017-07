Ñíguez skrev niårskontrakt med Atlético

Dermed har nok hovedstadsklubben sikret seg at eventuelle bud på 22-åringen må ligge i det høyere sjiktet.

Ñíguez kom til Atléticos ungdomsakademi i 2007 og har gått gradene i klubben siden. Før forlengelsen hadde han kontrakt til 2021.

– Jeg er veldig glad, for i Atleti er vi en familie, og det finnes ikke et bedre sted å være, sier midtbanemannen og takker medspillere og lagledere for tilliten.

Ñíguez ble toppscorer i U21-EM, der Spania tapte 0-1 for Tyskland i finalen fredag kveld.

