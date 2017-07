Watford hentet to forsterkninger

Silva er selv blant klubbens nysigneringer i sommer, og tidligere i overgangsvinduet er også Tom Cleverley (fra Everton) og Will Hughes (Derby) hentet inn.

Kiko Femenia kommer fra Alavés i spansk fotball der han har spilt høyreback de siste to sesongene. Han har tidligere spilt 2.-lagsfotball for både Real Madrid og Barcelona og har flere aldersbestemte landskamper for Spania.

Bachmann er en østerriksk keeper som har tilbrakt seks år i Stoke uten å få spille førstelagsfotball for Premier League-rivalen. Han har derimot vært på låneopphold i Wrexham, Ross County og Bury.

Femenia har skrevet under for fire år med Watford, mens Bachmann kommer på en treårskontrakt, opplyser klubben.

