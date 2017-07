Heidi Løke ble mamma igjen

– Jeg føler meg super. Både Bjørn og jeg er veldig stolte, og Alexander er en stolt storebror. Det er helt fantastisk å endelig få møte ham. Dette er lykke og kjærlighet, sier Løke til Storhamars nettside.

Oscar kom til verden litt over termin.

Storebror Alexander blir ti år i august. Det var etter at Løke ble mor for første gang at hun fikk fart på håndballkarrieren. I 2008 vant hun EM med Norge i det som var hennes mesterskapsdebut. Etter det har 34-åringen vunnet ett OL-gull, to VM-gull og ytterligere to EM-gull.

Løke har ambisjoner om å bli klar for Storhamar til sesongstart. Hedmarkslaget serieåpner mot Sola 30. august.

(©NTB)