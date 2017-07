Murray friskmelder seg til Wimbledon

Mange trodde Wimbledon-turneringen var i fare da Murray måtte trekke seg fra to oppvisningskamper på grunn av en trøblete hofte.

Verdenseneren ble sett haltende denne helgen mens han trente til den ærverdige gressturneringen, men han er overbevist om at han kommer gjennom den opptil to uker lange Grand Slam-turneringen.

– Det går fint å spille turneringen og å spille sju kamper, sa Murray til pressen søndag.

Fryktet det verste

Skotten spiller sin åpningskamp på Centre Court mandag når han møter kasakhstanske Alexander Bublik.

Kampen vil være en stor lettelse for Murray, som innrømmet at han var redd hofteskaden skulle gjøre at Wimbledon gikk i vasken.

– Man vet aldri. Jeg har ikke vært i en slik situasjon for ofte, å ikke føle meg bra kun noen dager før en Grand Slam. Dette er naturligvis en ekstremt viktig turnering, så man engster seg litt. Det er stressende om man ikke kan trene på et par dager. Du ønsker å forberede deg, trene så mye du kan for å bli klar og gjøre så du føler deg bedre, spesielt når du ikke har spilt noen kamper, sa Murray.

Går for trippel

Nå møter han Bublik som er ranket som nummer 134 i verden. Han har fått lite trening på gressunderlag ettersom han røk ut allerede i første runde i Queen's Club-turneringen.

Dermed bør åpningskampen være overkommelig for en Murray som kan måtte spille seg i form.

Murray jakter sin tredje Wimbledon-triumf. Han vant den prestisjetunge turneringen i 2013 og 2016.

(©NTB)