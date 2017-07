Sky anklages for trøyejuks

Det er Frederic Grappe, som jobber for det rivaliserende laget FDJ, som kommer med påstanden. Han sier til nyhetsbyrået AFP at trøyene som Sky-laget brukte under tourens første etappe, har luftlommer sydd inn i stoffet, og at det gir bedre aerodynamikk.

Ifølge professoren gir trøyen en fordel på om lag fem prosent, noe som tilsvarte rundt tjue sekunder på lørdagens tempoetappe.

– Reglene er veldig tydelige. Man skal ikke kjøre med trøyer som har aerodynamiske fordeler. Sky har utvilsomt brutt reglene, sier Grappe.

I Sky-leiren avvises påstanden kontant.

– Utstyret vårt er lovlig, og det er blitt godkjent av arrangørkomiteen. Vi ville aldri risikert å tape Tour de France på første etappe ved å jukse, sier sportsdirektør Nicolas Portal i Sky.

Han hevder videre at andre lag bruker samme trøyemateriale som Sky.

Det britiske sykkellaget hadde fire ryttere blant de åtte beste på åpningsetappen, blant dem vinneren Geraint Thomas.

(©NTB)