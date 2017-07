Suveren Kristoffersson seiret på hjemmebane

Kristoffersson, som var sammenlagtleder før helgens VM-runde, ledet fra start til mål i både semifinalen og finalen. Til slutt vant han med god margin på Bakkerud.

Petter Solberg startet i likhet med Bakkerud i beste startspor i semifinalen, men ble stående igjen i flere sekunder da startskuddet gikk. Dermed var semifinalen over for den tidligere rallykongen før den i realiteten var i gang.

Bakkerud kom godt i gang i finaleheatet, men måtte ta ryggen til Kristoffersson. Derfra kom han seg aldri forbi, og da Bakkerud måtte ut i jokeren på en av de siste rundene, kom Sebastien Loeb faretruende nær.

Bergenseren klarte imidlertid å holde unna for franskmannen og kjørte inn til annenplass.

– Det er deilig å være på pallen her fem år på rad. Han (Kristoffersson) fortjente den her, for han var raskest hele veien, sa Bakkerud til NRK etter målgang.

Resultatet gjør at Kristoffersson er sammenlagtleder med 181 poeng. Petter Solberg er på annenplass med 150 poeng.

Andreas Bakkerud er nummer fem i sammendraget med 124 poeng.

Solberg god i kvalifiseringsrundene

Tidligere på dagen hevet Solberg seg stort da han tok med seg nest flest VM-poeng fra rallycrosskvalifiseringen.

42-åringen innledet søndagen ved å bli nummer to i den tredje kvalifiseringsrunden. Han hadde kun teamkamerat Kristoffersson foran seg.

Rollene var omvendt i den fjerde og siste gjennomkjøringen før semifinalene. Da var Solberg sju tidels sekund raskere enn svensken.

Med søndagens overbevisende kjøring gjorde Solberg langt på vei opp for det som var en noe skuffende lørdag. Da ble han nummer fire og seks.

Ved å klatre opp fra 5.- til 2.-plass fikk Solberg med seg 15 verdifulle VM-poeng fra kvalifiseringen. De kommer godt med i kampen om VM-tittelen.

Bakkerud falt en plassering

Bakkerud lå på tredjeplass etter lørdagens to kvalrunder, men falt ned én plassering etter at han bare ble nummer åtte i den siste runden dagen derpå.

Kristoffersson gikk løs på helgens VM-runde på hjemmebane som sammenlagtleder og økte forspranget til sine konkurrenter med nærmest prikkfri kjøring gjennom hele helgen.

