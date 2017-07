Tidligere skolelærer rappet WBO-beltet fra Pacquiao

På forhånd mente ekspertene at 29 år gamle Horn ville være sjanseløs i møtet med Pacquiao. Med en svært aggressiv boksestil gjorde australieren alle spådommer til skamme.

Etter tolv runder var alle de tre dommerne samstemte i sin konklusjon. Poengkortene viste 117-111, 115-113 og 115-113 i Horns favør. Pacquiao tapte til tross for at han hadde langt flere slag å vise til enn sin motstander.

– En stjerne er født, sa ringannonsøren da Horn ble kåret til vinner foran 50.000 frammøtte i Brisbane.

Alle var ikke enige med dommernes avgjørelse om å tildele seieren til det ukjente hjemmehåpet.

– De ga tittelen til Horn, en lokal gutt, for at han jobbet hardt. Det er ikke meningen at du skal vinne bare fordi du anstrenger deg og jobber hardt, sa boksetrener og kommentator Teddy Atlas, som mente Pacquiao hadde flere rene slag i kampen.

Horn satte seg raskt i respekt da kamphanene gikk løs på hverandre. Den tidligere skolelæreren var konstant i bevegelse, og dermed fikk aldri Pacquiao tid til å finne rytmen.

– Han fant aldri ut av det. Jeg satset på å gjøre mange distraherende manøvrer, slik at han ikke fant rytmen. Det fungerte i store deler av kampen, sa Horn.

Måtte overbevise dommeren

Pacquiao fikk inn en del venstreslag i åpningsrunden som ga han poeng tidlig, men Horn lot seg ikke ryste.

– Han var rask da han satte sammen noen kombinasjoner, men det var ikke så vanskelig å kontrollere når slagene ville komme. Størrelsesforskjellen hjalp også, sa Horn, som er 9 centimeter høyere enn veteranen fra Filippinene.

I niende runde klarte Pacquiao å sette Horn i trøbbel da 38-åringen på kort tid vartet opp med flere harde slag.

– Dommeren kom bort til meg og sa «vis meg noe, eller så stopper jeg kampen». Da tenkte jeg til meg selv at dette skulle jeg klare, sa Horn.

Vil møte Mayweather

Australieren kom sterkt tilbake i de tre påfølgende rundene. Til slutt stakk han altså av med WBO-beltet i weltervekt på poeng.

Pacquiao-leiren forventet på forhånd en «kort og søt» seier. I praksis ble det noe helt annet.

Den filippinske stjernen har hatt ambisjoner om en ny storkamp mot Floyd Mayweather, men det var Horn som ba om et boksemøte med den ubeseirede amerikaneren rett etter lørdagens triumf.

Etter kampen tok det tid før Pacquiao snakket med mediene. Det ble forklart at han trengte behandling for blødende kutt i hodet.

– Det var tøft. Jeg hadde ikke forventet dette, men det er en del av spillet. Det var en dommeravgjørelse, og den respekterer jeg, sa Pacquiao.

