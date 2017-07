Tyskland til topps i kontinentcupen

Triumfen toppet en svært god landslagshelg for Tyskland. Fredag kveld ble U21-spillerne europamestere med en overraskende seier over Spania i finalen – også den 1–0.

Det seiersvante tyske mannskapet gikk gjennom kontinentcupen, også kjent som prøve-VM, uten å tape en kamp. I finalen var det Chile som spilte best i starten, men Stindl scoret kampens eneste mål mot spillets gang i det 20. minuttet.

– Det er en fryd. Guttene har prestert så bra. Jeg er megastolt av dem, sa Tysklands landslagssjef Joachim Löw, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Ampert

Stindls mål kom etter svakt spill av Chiles Marcelo Díaz. Han vendte opp uten å legge merke til Timo Werner, hvorpå spissen snappet ballen fra ham og serverte Stindl alene med keeper Claudio Bravo.

Utover i kampen ble det amper stemning mellom lagene og flere småstygge hendelser. Blant annet plantet Chiles Gonzalo Jara en albue i ansiktet på Werner, men han slapp unna situasjonen med gult kort.

Kvarteret før slutt ble chilenernes landslagssjef Juan Antonio Pizzi sendt på tribunen for munnbruk mot dommerne. Temperaturen i kampen vitnet om at prøve-VM slett ikke er noe lagene betrakter som en testturnering.

– Vi fortjente ikke å tape, men slik er det. Vi må svelge det og komme oss videre, sa Pizzi i et intervju i pressesonen etter kampen.

– Vi har ikke noe å skjemmes over. Det var øyeblikk der beina våre ikke gjorde jobben, men vi spilte med hjertene. På dette nivået kan man ikke gjøre feil, sa keeper Bravo.

Sjanser

Med treneren på tribunen satset Chile alt framover mot slutten av kampen, men tyskerne hadde stort sett god kontroll defensivt. Unntaket var da innbytter Angelo Sagal fikk en kjempesjanse etter 83 minutter. Han sendte ballen høyt over fra seks meters hold.

Tyskerne skapte også et par bra muligheter til å punktere kampen på slutten, men verken Stindl eller Julian Draxler lyktes med sine forsøk.

Like før slutt oppsto det nok en merkelig situasjon da Emre Can stupte over Alexis Sánchez i en duell og valgte å holde ballen fast mellom beina. Flere Chile-spillere prøvde å snappe ballen fra ham, men lyktes ikke. Det hele endte med gult kort til Can, og til Chile-keeper Bravo som dyttet Liverpool-proffen.

Totalt ble det delt ut sju gule kort i kampen, som ebbet ut med tysk 1-0-seier.

