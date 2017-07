Werder Bremen slipper toppscoreren

Dermed er han ferdig i klubben. Pizarro scoret kun ett seriemål på 19 kamper i 2016/2017.

38-åringen fra Peru har scoret 104 mål for klubben i Bundesliga, noe ingen annen Werder Bremen-spiller har klart. Han er også den utenlandske spilleren som har scoret flest mål i Bundesliga – 191 mål totalt for to forskjellige klubber.

– Det var alltid en stor ære for meg å spille i Werder Bremen-trøyen, sier Pizarro.

Pizarro har vært innom klubber som Bayern München og Chelsea tidligere i karrieren.

