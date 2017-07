Boasson Hagen: - Sagan er egen klasse

Boasson Hagen hadde seiersambisjoner på vei inn i den siste tøffe bakken i Longwy, og la seg akkurat som planlagt på Sagans hjul. Med 150 meter igjen å sykle måtte imidlertid Rudsbygd-gutten innse at beina var tomme for krefter.

Sagan holdt på sin side oppvisning og innfridde favorittstempelet de fleste hadde plassert på ham.

Slovaken tok karrierens åttende etappeseier i Tour de France til tross for at han tråkket ut av pedalen da spurten gikk. På det tidspunktet hadde den regjerende verdensmesteren i tillegg ligget i front av feltet lenge og brukt mye krefter.

27-åringen skal ikke beskyldes for å ha valgt enkleste vei til seieren.

- Jeg prøvde å følge han (Sagan), men det nyttet ikke selv om han mistet pedalen. Han er en klasse for seg selv. Imponerende, sa Edvald Boasson Hagen til NTB da han kom trillende til Dimension Datas lagbuss kort tid etter målgang.

Perfekt posisjon

Gudbrandsdølen krysset målstreken til 27.-plass. Det hadde til sjuende og sist kun akademisk interesse. 30-åringen gikk for seieren og fikk skryt av sportsdirektør Rolf Aldag.

- Han var akkurat der han måtte være i den siste bakken. Han syklet ikke for å bli blant de 15 beste, men for å vinne. Skulle han klare det, måtte han sitte på hjulet til Sagan. Han prøvde, men hadde ikke gode nok bein. Det kan ingen ta han for. Sånn er idretten, sa tyskeren til NTB.

Boasson Hagen innrømmet gjerne at alt gikk etter planen – veldig lenge.

- Jeg var i perfekt posisjon og hadde absolutt gode muligheter, men beina ville ikke mer de siste 150 meterne. Da sa det stopp. Men lagkameratene mine gjorde en kjempejobb med å holde meg foran og satte meg i den posisjonen jeg skulle være, sa Rudsbygd-gutten.

Han så ingen grunn til å lansere noen bortforklaringer.

- Jeg har ikke noe annet å skylde på enn meg selv. Jeg ga alt jeg hadde, men det holdt ikke på slutten.

Positivt overrasket

I Dimension Data snakket man om en potensiell etappeseier for lagets norske rytter før mandagens etappe. Teamsjef Douglas Ryder mer enn antydet også at laget hadde håp om å se Boasson Hagen i gul ledertrøye etter målgang.

Slik gikk det ikke, og etterpå innrømmet hovedpersonen selv at han på forhånd hadde vært litt skeptisk til oppgaven som ventet i Longwy.

- For å være helt ærlig trodde jeg kanskje at den siste bakken kunne bli i overkant hard for meg, men jeg ble positivt overrasket, sa Boasson Hagen.

Nå rettes blikket framover. Når neste seiersmulighet i årets Tour de France kommer, hadde ikke 30-åringen full oversikt over mandag.

- Jeg får bare håpe jeg kjører meg i enda bedre form, og deretter plukke meg ut en ny etappe der jeg ser det er muligheter til å prøve seg, sa Boasson Hagen, som trolig må se opp for Peter Sagan også når sjansen byr seg neste gang.

Dimension Data-proffen vil ikke være med på at slovaken, som sykler i VM-trøya for andre sesong på rad, er umulig å slå.

- Han er et menneske han også, så det finnes jo muligheter, men han har vist i flere år at han er i en klasse for seg selv, konstaterte nordmannen.

Britiske Geraint Thomas forsvarte den gule ledertrøya på mandagens etappe.

