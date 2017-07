Landslagsspiller mister ligastarten for Swansea

28-åringen, som gikk fra Celtic til Swansea i 2012, pådro seg en skade i VM-kvalifiseringskampen mot Qatar i juni.

I en uttalelse fra klubben heter det at han vil bli værende i Sør-Korea for rehabilitering. Ki blir derfor ikke med når Premier League-klubben reiser til USA for sesongforberedelser.

Det er ikke satt noen dato for når klubben forventer at midtbanespilleren er tilbake, men det opplyses at skaden trolig ikke holder ham ute av spill altfor lenge. Men sikkert er det at Ki Sung-yueng mister ligastarten.

Swansea reddet plassen i Premier League på tampen av sist sesong, endte til slutt på en 15.-plass.

